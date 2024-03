Mengão vai completo para o clássico

Se os tricolores pensavam que o Flamengo daria colher de chá no segundo jogo da semifinal do Carioca, estavam completamente enganados. Depois de pequenos sustos com Pulgar e Ayrton Lucas na vitória por 2 a 0 sobre o Fluminense, no sábado passado, os dois jogadores voltaram a treinar e ficaram à disposição de Tite para o Fla-Flu de amanhã.

Com exceção de Gerson, que só deve voltar em maio, o Mengão terá força máxima para buscar a vaga na decisão pelo sexto ano seguido. Além da dupla de titulares, também voltaram a trabalhar durante a semana Gabigol, Victor Hugo e Wesley, todos em recuperação de problemas musculares, que eram tratados como dúvida para o confronto de volta.

Com exceção de Gabigol, que já trabalha normalmente desde o início da semana, os outros quatro fizeram transição física até quarta-feira, segundo o portal GE. A princípio, quem mais preocupava era Pulgar, que deixou o campo no primeiro jogo da semifinais se queixando de dores e fez apenas trabalhos internos depois que retornou, mas não deve ser problema para Tite. Caso o treinador prefira poupá-lo na volta, o favorito para assumir a posição é Igor Jesus. Já na lateral esquerda, Ayrton Lucas tem a concorrência de Viña. Gabigol, Victor Hugo e Wesley devem ficar no banco.

Com a vantagem conquistada na ida, o Flamengo só perde a vaga na final do Carioca se for derrotado por três ou mais gols de diferença amanhã. Por ter sido campeão da Taça Guanabara, o Rubro-Negro tem vantagem de avançar em caso de empate na soma dos placares.