Elenco de bolso cheio

Dono da SAF do Botafogo, John Textor não escondeu sua felicidade após o empate em 1 a 1 com o Bragantino, na noite da última quarta-feira, em Bragança Paulista, que garantiu o clube na fase de grupos da Libertadores. Mesmo de longe, o empresário fez uma chamada de vídeo com o elenco alvinegro para celebrar a vaga e prometeu um 'bicho' de R$ 1 milhão para os atletas. A informação é do GE.

A ligação aconteceu quando os jogadores ainda estavam no vestiário do Nabi Abi Chedid. O valor será dividido entre os atletas, que foram surpreendidos com o presente de Textor.

A classificação para a fase de grupos da Libertadores era o principal objetivo do Botafogo nos primeiros meses do ano. Com a vaga, o Alvinegro garantiu, pelo menos, mais seis jogos na competição, previstos para se iniciarem no dia 3 de abril.

No ano passado, a Conmebol pagou R$ 15,1 milhões para os times que disputaram a fase de grupos da Libertadores, além de R$ 1,5 milhão por vitória. Nas fases anteriores de 2023, as bonificações foram de R$ 2,7 milhões pela participação na segunda fase e R$ 2,9 milhões na terceira. Com isso, o Glorioso deve garantir, pelo menos, R$ 20,7 milhões.