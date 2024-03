Passado serve de exemplo para Fla e Flu

Passado quase um ano de uma histórica virada tricolor na final do Carioca, Flamengo e Fluminense se reencontram em condições quase idênticas para o segundo jogo da semifinal do Estadual, hoje, às 21h, no Maracanã. Assim como na decisão vencida por 4 a 1 em 2023, o Fluzão precisa ganhar por pelo menos três gols de diferença para levar a melhor sobre o Mengão, que pode até ser derrotado por dois gols para garantir a vaga na decisão.

Para os rubro-negros, a decepção no ano passado após ganhar por 2 a 0 o primeiro jogo, mesmo resultado da ida no último sábado, serve de aprendizado. Já para os tricolores é a prova de que é possível ter esperança, ainda que o desafio, desta vez, seja muito maior. Longe de reencontrar o bom futebol de meses atrás, o Flu de Diniz precisa de um feito inédito na temporada: marcar mais de um gol na melhor defesa do campeonato.

Em equilíbrio quase perfeito sob comando de Tite, o Flamengo de hoje nem sequer pode ser comparado àquele frágil time treinado por Vítor Pereira. Em todo o Carioca, a equipe sofreu apenas um gol, no empate em 1 a 1 com o Nova Iguaçu, quando os titulares e o técnico estavam em pré-temporada nos Estados Unidos. Já o Tricolor teve o pior ataque entre os classificados para as semi, com 17 gols, e terá o desfalque de seu principal goleador, Germán Cano, com uma entorse no joelho direito. Por outro lado, conta com a volta de André, suspenso na ida, improvisado na zaga.

Para repetir o milagre de 2023, o Fluminense também precisa acabar com um incômodo jejum de 12 clássicos sem vencer — o último foi justamente a goleada por 4 a 1 na final do ano passado. Desde então, foram sete derrotas e cinco empates. Já o Fla não perdeu para nenhum rival sob comando de Tite: quatro vitórias e dois empates.