Champions: jogos das quartas

Os duelos das quartas de final da Liga dos Campeões foram conhecidos na manhã de ontem. O destaque dos quatro jogos decisivos fica por conta do Real Madrid, maior campeão do torneio, contra o Manchester City, atual detentor do título. Nos outros jogos, o Arsenal enfrenta o Bayern de Munique fazendo o primeiro jogo na Inglaterra e decidindo a vaga na Alemanha. O Atlético de Madrid também faz o primeiro duelo em casa e sai para decidir a classificação na casa do Borussia Dortmund. Por fim, PSG recebe o Barcelona jogando a permanência na Espanha. Os confrontos acontecem nos dias 9 e 10 de abril enquanto a volta vai ser disputada dias 16 e 17.