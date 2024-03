Bayern de Munique goleia lanterna e segue na perseguição ao Bayer Leverkusen no Alemão

No duelo entre o melhor ataque e a pior defesa do Campeonato Alemão, o Bayern de Munique levou um susto, mas goleou o lanterna Darmstadt por 5 a 2 neste sábado. Com o resultado, diminuiu a vantagem do Bayer Leverkusen na liderança para 7 pontos (67 a 60), mas o rival joga neste domingo contra o Freiburg e pode recompor a margem de 10 pontos.

Em busca de seu 12º título consecutivo, o Bayern vinha de uma goleada de 8 a 1 sobre o Mainz na rodada anterior e da classificação para as quartas de final na Liga dos Campeões passando pela Lazio. Fora de casa, porém, o retrospecto recente era ruim com apenas um ponto conquistado em quatro jogos.

O Bayern começou dominando o jogo, com mais de 70% de posse de bola, e acumulando finalizações. O primeiro tempo não estava nem na metade e o time já tinha mais de dez arremates ao gol, mas apenas um na direção correta. Apesar de contar com um jogador, o artilheiro Harry Kane, com mais gols do que todo o elenco adversário, o time do técnico Thomas Tuchel viu o Darmstadt sair na frente.

Após uma reposição do goleiro Schuben, Honsak ficou com o rebote na intermediária, passou por quatro marcadores e, já dentro da área, tocou para Sharke. Sem marcação, o atacante tocou no canto esquerdo de Neuer, aos 28 minutos.

A virada do Bayern também aconteceu após boas jogadas individuais. Com um forte marcação do Darmstadt, Pavlovic recebeu passe, avançou à linha de fundo pela esquerda e cruzou para o meio da área. Kane tentou dominar a bola, mas ela escapou de seu controle e sobrou para Musiala, que chutou forte no canto esquerdo de Schuben.

Já nos acréscimos do primeiro tempo, Kimmich escapou da marcação pelo lado direito e conseguiu cruzamento pelo alto com a bola em cima da linha. Harry Kane se antecipou à marcação e cabeceou no meio da área para virar o placar. Foi o 31º gol do atacante inglês no Campeonato Alemão.

No segundo tempo, o Bayern ampliou com novo gol de Musiala aos 19 minutos. Müller cobrou lateral rapidamente e Musiala aproveitou o posicionamento confuso do Darmstadt. Ele dominou a bola no lado direito do ataque, partiu para o centro da área e bateu de pé esquerdo. A bola passou por baixo das pernas do goleiro.

O meia alemão de 21 anos completou sua ótima atuação com uma assistência para o quarto gol do Bayern. Após carregar a bola desde o centro do campo, ele percebeu a entrada de Gnabry pelo lado direito e tocou para o atacante. Gnabry, que havia entrado pouco antes no lugar de Müller, finalizou sem chance para o goleiro.

O quinto gol do Bayern saiu após uma jogada de linha de fundo pela esquerda de Tel. Ele cruzou alto, Choupo-Mounting tentou dominar a bola no peito, mas ela escapou. Tel aproveitou a sobra e marcou de perna direita aos 48 minutos.

Houve tempo ainda para o segundo gol do Darmstadt. Vilhelmsson não acertou a finalização dentro da área, mas o desvio foi o suficiente para entrar no canto esquerdo de Neuer.

Na próxima rodada, o Bayern joga em Munique contra o Borussia Dortmund no dia 30 de março, após a Data Fifa. O Darmsadt enfrenta o Bochum no dia 31. O time tem 13 pontos e está 12 atrás do primeiro time fora da zona de rebaixamento, justamente o Bochum.