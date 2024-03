Enche pai de orgulho

Um dos destaques do Nova Iguaçu na campanha histórica que o clube vem fazendo no Campeonato Carioca é o meia Yago. Sem espaço no Fluminense, o jovem de 22 anos viu na Laranja Mecânica da Baixada a oportunidade de ter sua primeira experiência como profissional e foi emprestado pelo Tricolor. Com bons números — marcou três gols e deu três assistências em nove jogos —, o meia admite que não esperava iniciar tão bem sua trajetória.

"Começar dessa maneira não imaginava. Sabia, sim, que conseguindo demonstrar meu futebol, as coisas aconteceriam, mas fico feliz por mostrar a todos o meu valor e potencial. Feliz por ser com a camisa do Nova Iguaçu", disse ao MEIA HORA.

Yago tem um privilégio em sua vida que poucos possuem: um grande mentor. Desde pequeno, o jovem recebe conselhos do pai, Iranildo, ex-Bota e Fla.

"Ele confia muito no meu futebol. Ao longo desses anos, ele tem me ensinado bastante, me dá sempre confiança pra fazer o que tenho feito", revelou.