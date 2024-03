Aprendizado com Andrezinho

Além dos conselhos do pai Iranildo, Yago tem no Nova Iguaçu seu segundo grande mentor. O ex-jogador Andrezinho, com passagens Flamengo, Botafogo e Vasco, é coordenador do clube da Baixada Fluminense desde 2019 e constantemente aconselha os jogadores mais jovens do elenco, incluindo o camisa 11.

"Com a experiência que ele tem, ele me mostra alguns atalhos que usou na carreira, maneiras corretas de agir durante o jogo. Maneiras de explorar meu ponto forte e onde conseguir ajudar o time com as minhas características em campo", contou.

Aliado à boa fase de Yago está o bom trabalho do treinador Carlos Vítor. "Sabe encaixar cada um exatamente no jogo que ele quer. A gente treina bastante e acaba fixando as ideias dele na nossa cabeça", analisou Yago.