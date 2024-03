Hoje tem final de Libertadores

O Flamengo pode conquistar hoje o único título que falta nas categorias de base. Os Garotos do Ninho enfrentam às 15h (de Brasília) o Boca Juniors-ARG, em Maldonado, no Uruguai, pela final da Libertadores sub-20.

Com 100% de aproveitamento — quatro vitórias em quatro jogos —, o Mengão carrega o favoritismo na primeira vez que disputa a decisão do torneio. Na sua melhor campanha até este ano, o clube ficou com a terceira colocação, em 2020. Do outro lado, porém, está o atual campeão, que levantou o troféu pela primeira vez no ano passado.

Para bater o Boca, o Fla conta com os dois artilheiros do torneio: o zagueiro Iago e o meia-atacante Wallace Yan, com quatro gols cada um. Os argentino também têm seu zagueiro goleador: Lautaro Di Lollo, autor de três tentos na competição.