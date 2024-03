Após classificação para final do Carioca, goleiro do Nova Iguaçu volta para casa de metrô

No domingo (17), o Nova Iguaçu derrotou o Vasco por 1x0, no Maracanã, e conseguiu a classificação inédita para a final do Campeonato Carioca, que será disputada contra o Flamengo. Após a partida, uma cena inusitada repercutiu nas web. O goleiro Fabrício Santana, destaque da 'Laranja Mecânica da Baixada', foi reconhecido por torcedores enquanto voltava para casa de metrô com a família. Ele embarcou na Estação Maracanã.



“O homem eliminou o Vasco e voltou pra casa de metrô comigo”, comentou nas redes sociais um passageiro que registrou o momento. “Que ele e outros destaques do elenco tenham mais reconhecimento financeiro em outros clubes das séries A e B no Brasileirão”, desejou outro internauta. “Pô, ninguém inteirou um uber pro camarada?”, brincou um terceiro.



Candidato a melhor goleiro do campeonato, Fabrício é paranaense e chegou ao Nova Iguaçu nesta temporada.