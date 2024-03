Bittencourt diz que Fluzão foi 'punido'

O presidente do Fluzão, Mário Bittencourt, foi o representante da equipe no sorteio da fase de grupos da Libertadores e falou sobre a queda no Cariocão.

O dirigente acredita que os clubes brasileiros campeões da Libertadores são penalizados no ano seguinte devido ao calendário.

"Os clubes do futebol brasileiro que são vencedores são punidos na temporada seguinte. O Fluminense foi punido porque saímos de férias no dia 26 de dezembro, voltamos 26 de janeiro", disse Mário em entrevista à ESPN, acrescentando:

"Ganhamos a Libertadores, a Recopa e agora somos criticados por não conseguir o tri", declarou.