Corrida para esvaziar o departamento médico

O departamento médico do Fluzão terá cerca de duas semanas para esvaziar a ala dos lesionados. Ganso, Cano, Douglas Costa, Samuel Xavier e Marlon ficaram de fora do clássico contra o Flamengo, pela partida de volta da semifinal do Carioca, por conta de lesão.

O camisa 10 do Time de Guerreiros está sentido dores na panturrilha da perna direita e entrou em período de transição antes do final da semana passada.

O artilheiro do time, Germán Cano, teve uma entorse no joelho direito e iniciou tratamento na semana passada.

Douglas Costa, que foi contratado no início da temporada, sofreu uma lesão no músculo anterior da coxa direita. O jogador iniciou o período de transição na semana passada.

Samuel Xavier sofreu uma lesão no músculo da panturrilha direita. Ele iniciou o período de transição na semana passada.

Marlon sofreu uma lesão no joelho e ainda não iniciou o período de transição.