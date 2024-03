Começou a era Dorival Júnior

Ainda sem todos os convocados, Dorival Junior não perdeu tempo e comandou ontem o seu primeiro treino da seleção brasileira. No CT do Arsenal, em Londres, o treinador começou a ensaiar o time que vai levar campo no amistoso com a Inglaterra, sábado, em Wembley, e indicou que vai priorizar o momento dos jogadores.

"Já buscamos uma formatação para chegarmos ao final de semana com uma equipe definida. Tínhamos uma pré-relação a partir da nossa chegada, e a partir daí começamos a buscar nomes pelas posições com disputas para buscar um encaixe dentro do plano de jogo. Tentamos ser o mais assertivo possível em busca de atletas com um bom momento e uma sequência mostrada em suas equipes", comentou Dorival.

As únicas ausências foram o goleiro Léo Jardim, do Vasco, que desembarcou na Inglaterra na noite de ontem, após conexão em Portugal, e o zagueiro Bremer, convocado de última hora para o lugar de Gabriel Magalhães, lesionado. O defensor da Juventus, da Itália, deve se apresentar hoje.

Vini Jr. não arrega

Principal jogador do elenco, Vinicius Júnior se a se mostrou animado para os dois amistosos contra adversários europeus e dois dos mais fortes no cenário mundial, Inglaterra, sábado, e Espanha, dia 26.

"É sempre bom jogar contra os melhores. É onde podemos mostrar nossa força. Temos que estar concentrados desde o início para fazer um grande jogo e fazer o futebol bonito", afirmou.