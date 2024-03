Academia Nadar: promovendo a saúde e a vitalidade na terceira idade

Envelhecer de forma saudável é possível e os alunos da Academia Nadar, em Rocha Miranda, são prova disso. A unidade tem se destacado por elaborar programas de musculação que visam especificamente a prevenção e o controle de doenças crônicas que afligem a população idosa. Presença constante no salão de musculação, pessoas da terceira idade seguem na busca por uma vida cada vez mais ativa, o que contribui para a qualidade de vida e o bem-estar geral.

A academia está comemorando 30 anos de serviços prestados no bairro, onde tornou-se referência em atividades aquáticas, como a natação e a hidroginástica. Para atender bem aos idosos, adotou a abordagem inclusiva para esse público. Em um esforço proativo para combater doenças crônicas, a equipe de professores direciona esforços nesse sentido, buscando fortalecer os sistemas ósseo e muscular e assim reduzir o risco de osteoporose e de outras condições relacionadas ao avanço da idade.

Além da prevenção, a academia busca trabalhar o controle de doenças crônicas já existentes. Para isso, o time de professores elabora treinos com foco no auxílio aos alunos com diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares, artrite e outras.

"Os treinos de musculação são adaptados às necessidades individuais, considerando condições de saúde pré-existentes, níveis de aptidão física e objetivos pessoais, garantindo que cada aluno receba o suporte adequado para alcançar seus objetivos de saúde", explica a professora e sócia-fundadora da Nadar, Carla Ferraz.

De acordo com Carla, o que mais motiva a equipe de professores são os relatos dos alunos referentes à redução da dor, ao aumento da energia e à maior independência, impactando diretamente na qualidade de vida desse público.

"Eu sou outra pessoa após ter iniciado a musculação. Inicialmente eu ficava com receio e vergonha, mas, com o apoio de todos ao meu redor, fui ganhando confiança e vi que esse salão de musculação também poderia ser meu espaço. Agora não sinto mais dores, tenho muita energia e me arrependo de não ter me matriculado antes", relata a aluna Vera Carvalho, de 75 anos.

A Academia Nadar fica na Rua dos Rubis 209, em Rocha Miranda, na Zona Norte do Rio.