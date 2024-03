Ponte Preta contrata o volante Dudu Vieira, do Santo André

A goleada para o Palmeiras nas quartas de final do Campeonato Paulista mostrou que o elenco da Ponte Preta precisa ser reforçado se realmente quiser brigar pelo acesso na Série B do Brasileiro. E a diretoria está atrás de contratações.

Além de ter acertado com o trio da Inter de Limeira - lateral-direito Zé Mário, volante Lucas Buchecha e atacante Everton Brito -, a Ponte Preta fechou a contratação do experiente Dudu Vieira.

O volante de 30 anos atuou em 11 das 12 partidas - todas como titular - do Santo André no Campeonato Paulista. O time do ABC foi rebaixado para a Série A2.

Dudu Vieira, inclusive, esteve em campo na vitória sobre a Ponte Preta, por 1 a 0, na última rodada. Esse foi o único resultado positivo do Santo André no campeonato.

Revelado no próprio Santo André, o volante passou por Portuguesa, Figueirense, São Bento, Novorizontino, Vitória, Ferroviária, Criciúma, Ituano e Chapecoense.

A chegada de volantes era uma das prioridades da Ponte Preta para a Série B do Brasileiro. Durante a campanha do Paulistão, o clube negociou Felipe Amaral (América-MG), Felipinho (Athletico-PR) e Léo Naldi (Vitória).

A estreia da Ponte no Brasileiro será contra o Coritiba, no Moisés Lucarelli, em data ainda a ser confirmada pela CBF. A tabela básica indica a primeira rodada acontecendo nos dias 19, 20 e 21 de abril.