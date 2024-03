Vascão demite Mattos

Na tarde de ontem, horas após a demissão do diretor execcutivo Alexandre Mattos, o CEO da SAF do Vasco, Lúcio Barbosa, explicou a decisão por parte da cúpula do clube e da empresa estadunidense 777 Partners, dona de 70% das ações.

"Gostaria de agradecer e comunicar o desligamento de Alexandre Mattos, um dos maiores diretores do Brasil. O principal (motivo) foi a quebra de confiança. Dentro disso existem vários sub-motivos. Mas não vamos entrar em detalhes por respeito ao Mattos, ao nosso Compliance e ao nosso jurídico", disse Lúcio Barbosa, em entrevista em um hotel na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.

Alexandre Mattos deixou o Cruz-Maltino 100 dias após sua contratação, tendo pouco tempo na liderança do departamento de futebol. Neste período, o diretor acumulou polêmicas quanto à relação com a 777 e chegou a ter conversas vazadas onde explicava o processo das contratações.

Mattos foi contratado para ser homem forte do futebol, mas, além de críticas quanto à condução dos americanos no futebol do clube, foi alvo de protestos da principal torcida organizada do Gigante da Colina.

"É natural divergências acontecerem. A gente debate muito internamente com a 777. Ouvi isso do desgaste, e o Mattos me ligou, disse que se reuniu com Ramón e com Emiliano e estava tudo resolvido", destacou o CEO do Vasco.

Enquanto isso, o Vasco descartou a contratação do volante Marlon Freitas, que tem contrato em vigor com o Botafogo e é titular, o que dificultaria o negócio.