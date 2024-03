História do outro lado

Fundado há 34 anos, o Nova Iguaçu passou por um longo processo de estruturação até chegar à primeira final de Campeonato Carioca de sua história. E um dos mais importantes passos teve participação fundamental do maior ídolo do Flamengo. Foi com a ajuda de Zico que o clube da Baixada Fluminense conseguiu o terreno para a construção, em 1991, de seu CT, visando à formação de jovens talentos.

De tão importante, o apoio tem destaque no site oficial do Nova Iguaçu, que considera a construção do CT, num terreno de 135 mil metros quadrados, como a primeira grande conquista. Isso foi possível porque, na época, Zico era secretario de Esporte do governo Collor, entre 1990 e 1991, e ajudou no processo burocrático e político par para a cessão do local.

A reunião para tratar do assunto foi marcada com a ajuda de Zinho, outro identificado com o Flamengo. Um dos fundadores e que é o presidente do Nova Iguaçu, Jânio Moraes foi quem tratou de todo o processo com o ídolo.

"Eu tive a ideia de procurar o Zico porque era torcedor do Flamengo e frequentava os jogos. A imagem do Zico era muito marcante, eu era muito fã dele. Eu trabalhava como gerente de banco na Candelária. Quando eu quis fundar o clube, estava procurando alguns locais e tinha uma área no centro de Nova Iguaçu. É uma área do Governo Federal, da Aeronáutica", relembra Jânio.

"Ele foi muito bacana. Eu já tinha admiração com ele como jogador, mas passei a ter como pessoa. Ele foi muito humilde e lutou muito por isso. Tinha uns deputados que tentaram vetar o projeto em Brasília. Mas o Zico insistiu e ajudou", elogia o dirigente.