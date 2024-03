Dois anos de suspensão

Gabigol foi suspenso por dois anos por tentar fraudar um exame antidoping. A decisão foi tomada pela Justiça Desportiva Antidopagem em julgamento realizado de forma on-line, que teve início na semana passada e foi concluído ontem, em sessão de pouco mais de duas horas. O jogador ainda pode recorrer da decisão.

A punição de Gabigol começou a ser contada a partir de 8 de abril de 2023, data da realização do exame surpresa que o atacante teria tentado fraudar. Portanto, ele está proibido de atuar até abril de 2025. A decisão dividiu o júri e teve o placar apertado de 5 votos a 4 para que o ídolo rubro-negro fosse punido.

Na defesa do jogador, enviada ao Tribunal no dia 28 de janeiro, o Flamengo anexou imagens de câmeras de segurança do Ninho do Urubu para reforçar a versão do atleta, que nega qualquer tentativa de fraude. Um dos pontos alegados pelos advogados é que o atacante realizou exame de sangue, considerado mais efetivo.

Gabigol é acusado de dificultar a realização de um antidoping surpresa no dia 8 de abril de 2023, no Ninho do Urubu. Segundo os agentes, ele se mostrou contrariado desde a chegada da equipe antidopagem, por volta de 8h40, e foi o único que não fez o exame antes do treino das 10h. Além disso, teria desrespeitado os agentes e só os atendeu depois do almoço, mas foi ao banheiro sem a presença de um dos fiscais para coleta de urina e ainda entregou o pote sem tampa.