Santos promete pagar dívida e encerrar novo transfer ban 'nos próximos dias'

O Santos informou nesta quinta-feira que se reuniu com membros da diretoria do Krasnodar, da Rússia, na tentativa de quitar uma dívida de US$ 4 milhões (aproximadamente R$ 19 milhões) pelo jogador peruano Cueva. O intuito é colocar um ponto final na situação "nos próximos dias".

O clube paulista não revelou os detalhes da reunião e só afirmou que há uma "possibilidade concreta de cancelamento do transfer ban perante à Fifa". Esta é a segunda vez que o Santos é impedido de se reforçar neste ano.

Em fevereiro, o time da Vila Belmiro conseguiu se livrar de uma dívida com o técnico Fabián Bustos e ficou livre para contratar e inscrever jogadores no Campeonato Paulista. No entanto, as dívidas continuam atrapalhando a vida da nova diretoria do clube, encabeçada pelo presidente Marcelo Teixeira.

"Nós vamos pagar. Vamos acertar e vamos pagar. Não temos o prazo, mas estamos reunindo. Mais uma vez vai prejudicar bastante o orçamento, que já está demais comprometido. Mas não há alternativa. Temos que saldar esse compromisso. Cumprir a obrigação. Vamos cumprir e vamos pagar", disse o mandatário logo após a classificação do Santos para a final do Paulistão.

Enquanto trabalha nos bastidores para se livrar do transfer ban, o Santos continua totalmente focado no Campeonato Paulista. Na última quarta-feira, o clube alvinegro carimbou a vaga à final ao derrotar o Red Bull Bragantino por 3 a 1.

O adversário do Santos na decisão sairá nesta quinta-feira no duelo entre Palmeiras e Novorizontino, no Allianz Parque. O time praiano já afirmou que fará o seu jogo como mandante na Vila Belmiro.