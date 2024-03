Leicester City demite técnico do time feminino que teria namorado com jogadora

A direção do Leicester City anunciou nesta quinta-feira a demissão do técnico Willie Kirk, que estava afastado do comando do time feminino desde o início do mês. Havia suspeita, não confirmada pelo clube, de que o treinador teria tido um relacionamento com uma das jogadoras da equipe.

"o Leicester City Football Club confirma que Willie Kirk foi demitido de seu cargo como técnico feminino do LCFC. Após um extenso processo disciplinar interno e respeitando as obrigações do clube com a privacidade individual, o clube chegou à conclusão de que Willie violou o código de conduta da equipe de um jeito que torna sua posição insustentável", informou o clube inglês.

O Código de Conduta, de acordo com o Leicester, foi estabelecido antes do início da temporada atual. "O código faz parte do compromisso contínuo do clube em profissionalizar o futebol feminino desde a aquisição do LCFC Women em 2020, promovendo uma cultura orientada para o desempenho entre jogadores, treinadores e equipe técnica."

Willie Kirk havia sido afastado do seu cargo no dia 8 de março. Desde então, o time vinha sendo comandado por Jennifer Foster e Stephen Kirby, que continuarão nestas funções, de acordo com a direção do clube. A dupla seguirá no comando do time "enquanto o clube inicia o processo de nomeação de um novo técnico permanente".

A informação sobre o possível relacionamento entre o treinador e a jogadora foi divulgada inicialmente pelo jornal inglês The Guardian e pelo site The Athletic, ligado ao jornal americano The New York Times, no dia 8 de março. Os veículos de comunicação não revelaram o nome da jogadora.