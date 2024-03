COB faz última visita à base operacional do Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris-2024

Membros do Comitê Olímpico do Brasil (COB) estiveram nesta sexta-feira na cidade de Saint-Ouen, na França, para realizar a última visita operacional na base da delegação brasileira nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. O local foi escolhido há três anos e desde então passou por diversos ajustes.

Estiveram presentes na vistoria o presidente do COB, Paulo Wanderley, o diretor-geral, Rogério Sampaio, além dos diretores de alto rendimento: Ney Wilson, Paulo Conde e Gustavo Herbetta. Toda a equipe foi recepcionada pelo prefeito de Saint-Ouen, Karim Bouamrane, que fez questão de agradecer a parceria com o Comitê Olímpico do Brasil.

"Trabalhar com o Brasil tem sido prazeroso e agradeço a toda equipe pelo empenho. Espero que a parceria com o COB continue depois dos Jogos e que a boa relação se mantenha em projetos futuros", disse Karim Bouamrane.

Já Paulo Wanderley explicou as melhorias realizadas na sede brasileira. "Essa prática do COB de ter espaços próprios dentro de eventos e missões é comum. Depois que essa base foi escolhida, fizemos ações com algumas modalidades, como voleibol e taekwondo, e a nossa busca é sempre pela excelência, pelos detalhes. Então, cada equipe, treinador e atleta que passou por aqui trouxe algum tipo de retorno para que a gente pudesse chegar ao que chegamos hoje e posso afirmar que Saint-Ouen nos atendeu além das nossas expectativas", afirmou.

Em Saint-Ouen, o COB terá três instalações à disposição: o Château Saint-Ouen, o Ginásio das Docas e a Serra Wangari. Cada um desses locais oferecerá serviços de apoio complementares à performance do atleta no período dos Jogos. O judô vai ser a primeira delegação do Brasil a passar pela base, no dia 16 de julho.

"A ideia com a base era montar uma estrutura que pudesse oferecer diversos serviços, com o objetivo de potencializar a apresentação, o rendimento e resultados dos nossos atletas. Nesse sentido, a nossa área de Esportes detectou anos atrás que Saint-Ouen era a área ideal para montar essa estrutura, complementando os serviços que já temos na Vila Olímpica. Esperamos comemorar muitas conquistas nesse espaço", disse Rogério Sampaio.

Os Jogos Olímpicos de Paris-2024 serão realizados entre os dias 26 de julho e 11 de agosto. A expectativa é que a delegação brasileira ao menos iguale o recorde de medalhas da última edição. Em Tóquio, o Brasil conquistou 21 medalhas, com sete de ouro, seis de prata e oito de bronze.