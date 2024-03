'DVD' tá muito bem na fita

Contratado por empréstimo no início de janeiro, David se tornou uma espécie de 12º jogador do Vasco. Após um início como titular, ele perdeu espaço nos 11 iniciais, mas continua ganhando chances com o técnico Ramón Diaz, tanto que é o jogador do elenco vascaíno com mais partidas disputadas na temporada, ao lado de Léo Jardim.

Os dois já jogaram 13 vezes. Só que o goleiro já atuou por 1.170 minutos — sem contar os acréscimos —, enquanto o atacante tem 623 minutos. Com apenas uma partida disputada por inteiro, David está em 11º lugar na lista dos jogadores vascaínos com mais tempo em campo.

Essa diferença na minutagem se dá pelo fato de David ter perdido a vaga de titular nas últimas cinco partidas, após uma sequência de sete começando desde o início. Ele perdeu a vaga com as chegadas de Adson e, recentemente, Clayton.

Ainda assim, foi aproveitado ao entrar no segundo tempo e, nesses últimos cinco jogos, marcou duas vezes, contra Marcílio Dias, pela Copa do Brasil, e Portuguesa, pelo Campeonato Carioca. Ele tem outro gol, contra o Audax, quando jogou como titular, na única vez em que atuou por 90 minutos.