Título não é mais que obrigação

Sem muitos motivos para comemorar, o Botafogo tem tudo para levantar hoje o seu primeiro troféu em 2024. Com a enorme vantagem de 4 a 0 construída na ida, o Fogão pode até perder por três gols de diferença para o Boavista, às 18h30, no Niltão, para faturar a Taça Rio pelo segundo ano seguido. O título perdeu prestígio nos últimos anos, mas a conquista do ano passado pode servir de inspiração.

Há um ano, uma vitória por 5 a 2 sobre o Audax, no Raulino de Oliveira, deu ao Glorioso um dos títulos menos comemorados de sua história. A maioria dos jogadores nem sequer esboçou um sorriso na premiação após a final da Taça Rio, já que para chegar nela o time ficou de fora do G-4 no Carioca. A cena tem tudo para se repetir esse ano, mas, há um ponto positivo para os alvinegros supersticiosos: aquele foi o ponto de partida para uma reviravolta na temporada em 2023.

Ainda desacreditado depois do Estadual, o Fogão engatou ótima sequência e passou perto de ser campeão brasileiro. Agora, tem chance de repetir pelo menos a parte boa parte dessa história e escrever um final feliz no fim do ano. Desta vez, com um motivo a mais para sonhar: a disputa da Libertadores. A fase de grupos começa na próxima quarta, contra o Junior Barranquilla-COL, no Niltão.