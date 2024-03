Carlinhos vira a casaca

Adversário ontem, na decisão do Campeonato Carioca, o atacante Carlinhos já reservou seu futuro para o Flamengo. Destaque do Nova Iguaçu no Estadual, o centroavante vai se apresentar ao Rubro-Negro após o término da competição e assinar contrato de três anos.

Para contratar Carlinhos, o Flamengo venceu a concorrência de outros clubes. O Atlético-MG e o Vasco tinham interesse no atacante. O acordo para jogar no Fla não impediu a utilização do centroavante na final do Carioca.

Formado na base do Corinthians, Carlinhos passou por clubes pequenos de São Paulo como Oeste, Novorizontino, Juventus, São Caetano e Santo André. No Rio, ele teve duas passagens pelo Audax. Em sua primeira temporada pelo Nova Iguaçu, o atacante atuou em 13 jogos, fez nove gols e deu uma assistência.

No Flamengo, Carlinhos chegará para ser uma opção no banco de reservas para Pedro. Gabigol, de 27 anos, está suspenso até abril do ano que vem por suposta tentativa de fraude em exame antidoping e abriu uma lacuna no elenco, principalmente se Pedro for convocado para a disputa da Copa América com a seleção brasileira e desfalcar o Mengão.