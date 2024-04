Itália celebra Jannick Sinner como número 2 do mundo e projeta topo do ranking de tênis

O título no Masters 1000 de Miami deixou Jannick Sinner como o tenista número dois do mundo, a mais alta colocação de um italiano na história da lista da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), e já faz seu país sonhar com o topo do ranking.

O posto é ocupado pelo sérvio Novak Djokovic, que tem uma certa folga na liderança, 9.725 pontos contra 8.710 de Sinner e 8.645 do espanhol Carlos Alcaraz, terceiro colocado, mas a imprensa italiana já faz projeções e mostra que a situação é bem favorável ao tenista da casa.

O torneio na Flórida marcou o fim da temporada de quadra dura no início do ano e nesta semana começam as disputas no saibro, que culminam em Roland Garros, no começo de junho. Neste período, Sinner tem apenas 585 pontos a defender, contra 2.315 de Djokovic e 2.265 de Alcaraz.

Mesmo que Sinner não consiga um bom desempenho no saibro, piso no qual conquistou apenas 1 de seus 13 títulos, ele continua em boas condições na grama, cuja temporada começa após Roland Garros e tem o auge em Wimbledon, em julho. Na grama, o atual líder do ranking tem 2.500 pontos a defender contra 855 do italiano.

Um dos técnicos de Sinner, o australiano Darren Cahill, acredita que há espaço para crescimento técnico do tenista de 22 anos. "O nível dele hoje é fantástico, mas ele pode melhorar", afirmou Cahill, que trabalhou com Andre Agassi, que foi número um do mundo. "A medida que o tempo avança, você fica um pouco mais velho, mais forte, mais rápido e um pouco mais inteligente."

Com o futuro promissor, a Itália celebra sua estrela. "Extraordinário Jannik Sinner ganhar a final do Masters 1000 de Miami para se tornar o número 2 do mundo. Obrigado pelas emoções que nos proporcionou e por levar a bandeira italiana ainda mais alto. Parabéns, campeão", escreveu a primeira-ministra do país, Giorgia Meloni, em uma rede social.

O próprio Sinner disse estar vivendo uma fase especial. "É uma sensação incrível", afirmou ele sobre chegar ao número dois do ranking. "Nunca pensei que chegaria neste ponto", completou o italiano, que deve voltar a treinar na quinta-feira. Seu próximo torneio é no saibro do Masters 1000 de Montecarlo, que começa no dia 7.