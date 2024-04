Ancelotti rebate Guardiola sobre calendário favorável ao Real: 'É o futebol, não afeta o jogo'

O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, afirmou que o Manchester City não será afetado pelo calendário de jogos quando os dois times se enfrentarem no próximo dia 9, em Madri, na partida de ida pelas quartas de final da Liga dos Campeões.

"Eles têm um calendário mais complicado", afirmou Ancelotti. "Isto é o futebol moderno. É óbvio que temos uma pequena vantagem, mas isso não vai afetar o jogo", completou o técnico do Real Madrid.

De acordo com o jornal inglês "Mirror", a declaração é uma resposta a Pep Gardiola, técnico do Manchester City, que reclama da tabela do Campeonato Inglês. A equipe encara o Aston Villa na próxima quarta-feira e volta a campo no sábado (6/4) para enfrentar o Crystal Palace.

"É uma diferença muito grande. Vamos fazer dois jogos pelo Campeonato Inglês e depois vamos viajar para a Espanha. Enquanto isso, o Real Madrid vai ter nove dias para se preparar", afirmou o técnico do time inglês.

O Real Madrid venceu Athletic Bilbao por 2 a 0, no domingo, seu último jogo antes de receber o City. No final de semana anterior ao confronto não haverá rodada do Campeonato Espanhol. No sábado, está marcada a final da Copa do Rei, entre Athletic Bilbao e Mallorca.

O Manchester City conquistou uma tríplice coroa histórica na temporada passada ao vencer a Liga dos Campeões, o Campeonato Inglês e a Copa da Inglaterra e continua com chances de repetir o feito. O time está três pontos atrás do líder Liverpool no Campeonato Inglês e na semifinal da Copa da Inglaterra, na qual enfrenta o Chelsea no dia 20 de abril.