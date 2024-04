Rômulo faz 1º treino com jogadores do Palmeiras e já pensa na Libertadores: 'Me sinto pronto'

Recém-contratado, o meia Rômulo fez na manhã desta segunda-feira seu primeiro treino com o elenco do Palmeiras. Ele participou de exercícios técnicos e táticos com os reservas na reapresentação do time após a derrota por 1 a 0 para o Santos, pelo jogo de ida da final do Campeonato Paulista. Os titulares fizeram trabalho de recuperação.

"É meu terceiro dia aqui", afirmou o Rômulo, que disse que foi muito bem recebido. "Ontem (domingo) fui junto com o elenco ver o jogo da final. Estou começando a acompanhar a equipe e estou muito feliz por começar os treinos e me enturmar", completou.

Destaque no Novorizontino no Paulista, Rômulo já foi inscrito na Libertadores. "Estou bem fisicamente, já vinha em uma batida de jogos, então estou muito bem. Se for para acontecer de jogar, me sinto pronto", afirmou o jogador que marcou 3 gols e teve 2 assistências em 13 partidas pelo estadual.

Com 22 anos, Rômulo assinou contrato com o Palmeiras até o final de 2022. "Pretendo retribuir dentro de campo, atuando da melhor maneira possível, fazendo grandes jogos, gols, assistências, ajudando a equipe", disse.

O Palmeiras estreia na Libertadores na quarta-feira contra o San Lorenzo, da Argentina, em Buenos Aires. Os times estão no Grupo F da competição, que conta ainda com Del Valle, do Equador, e Liverpool, do Uruguai.

Já a segunda partida da decisão do Paulista acontece no domingo, no Allianz Parque, às 18h. O Palmeiras é o atual bicampeão.