De volta à Libertadores após três anos e de olho no tetra, Grêmio estreia na altitude de La Paz

De volta à Copa Libertadores depois de três anos, o Grêmio estreia na fase de grupos nesta terça-feira, quando visita o The Strongest, da Bolívia, no Estádio Hernando Siles, na temida altitude de La Paz, em jogo válido pela primeira rodada do Grupo C. O técnico Renato Gaúcho irá apostar em uma formação reserva, já que os titulares ficaram em Porto Alegre, visando a decisão do Campeonato Gaúcho.

Depois de ficar no empate sem gols em Caxias do Sul, no jogo de ida, o Grêmio volta a enfrentar o Juventude, no próximo sábado, precisando de uma vitória simples para ficar com o título estadual. Na realidade os gremistas buscam uma marca histórica: o hepta - sete vezes - seguido. Além disso, a altitude de 3.600 metros de La Paz, que gera muito desgaste físico, também influenciou na decisão da montagem da delegação que viajou para a Bolívia.

O Grêmio se classificou diretamente para fase de grupos após ser vice-campeão do Brasileirão na temporada passada. O time gaúcho busca o tetra da Libertadores nesta temporada, depois de ter conquistado os títulos de 1983, 1995 e 2017. O Grupo C da Libertadores ainda tem Huachipato-CHI e Estudiantes-ARG.

Para a estreia, o técnico Renato Gaúcho apostou em uma formação totalmente alternativa, com jovens jogadores da base e reservas. Entre as novidades dos relacionados está o goleiro Agustín Marchesín, que não atua desde o dia 25 de fevereiro quando sofreu uma lesão muscular no clássico Gre-Nal 441. Titulares, que não atuaram na partida de ida da decisão do Gaúcho, também não embarcaram e ficaram treinando na capital. Caso do lateral-esquerdo Mayk, que cumpriu suspensão no primeiro jogo, e do atacante Soteldo, que volta aos poucos após uma lesão muscular.

O comandante explicou os motivos para essa escolha. "É um problema sério, não tem como ir com força máxima. Viagem, cansaço, altitude, é uma guerra lá na Bolívia e sábado teremos o outro jogo da final, que precisa ser priorizado neste momento."

O The Stongest conseguiu vaga diretamente na fase de grupos da Libertadores, ao se sagrar campeão boliviano na temporada passada. Mas, neste ano de 2024, fez apenas poucos jogos oficiais e por isso, deve entrar em campo com o que tem de melhor, comandado pelo técnico Pablo Lavallén. Em seis jogos disputados foram três vitórias, um empate e duas derrotas.

FICHA TÉCNICA

THE STRONGEST X GRÊMIO

THE STRONGEST - Viscarra; Enoumba, Jusino e Justiniano; Romero, Ursino, Quiroga, López e Ramallo; Arrascaita e Triverio. Técnico: Pablo Lavallén.

GRÊMIO - Marchesín; Fábio, Gustavo Martins, Natã e Wesley Costa; Dodi e Du Queiroz; Everton Galdino, Nathan e Nathan Fernandes; João Pedro Galvão. Técnico: Renato Gaúcho.

ÁRBITRO - Juan Gabriel Benítez (PAR).

HORÁRIO - 21 horas.

LOCAL - Estádio Hernando Siles, em La Paz (Bolívia).