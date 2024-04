Após encaminhar título carioca, Flamengo estreia na Libertadores contra o Millonarios

Virtual campeão carioca, o Flamengo terá outro jogo importante nesta terça-feira, às 19h, com a estreia na Copa Libertadores diante do Millonarios, da Colômbia. A partida será no estádio El Campín, em Bogotá, capital colombiana localizada a 2.640 metros do nível do mar.

Flamengo e Millonarios estão no Grupo E, que ainda conta com Palestino, do Chile, e Bolívar, da Bolívia. Os adversários se enfrentam na quinta-feira, às 21h, no Chile. Tricampeão com títulos em 1981, 2019 e 2022, o Flamengo inicia a campanha por seu quarto título. Na temporada passada, caiu para o Olimpia, do Paraguai, ainda nas oitavas de final. Após vencer o primeiro jogo por 1 a 0, no Maracanã, perdeu por 3 a 1 em Assunção.

Para a partida, o time carioca chega motivado com o título virtual do Campeonato Carioca. Isso porque venceu o Nova Iguaçu por 3 a 0 no primeiro jogo da final, podendo perder até por dois gols no segundo. Até agora, em 15 jogos, só sofreu um gol no início do campeonato quando utilizou o time sub-20 e está muito perto da taça. O jogo decisivo será realizado domingo, às 17h, no Maracanã.

A vantagem foi importante para que o Flamengo não precisasse poupar jogadores na Colômbia. O técnico Tite confirmou a sua decisão de ir com o time titular na estreia e conta com praticamente todo o elenco para superar o adversário e, principalmente, os efeitos da altitude.

"Não vou poupar. Eu aprendi na vida que, sempre, o próximo passo é o mais importante", disse Tite antes de avaliar o excelente início de temporada. "Não queria ter assumido em 2023, mas toda a dificuldade adiantou o processo deste ano para fazermos esse bom início de temporada."

As baixas já atrapalham há algum tempo, como o lateral-direito Wesley, com lesão muscular, o volante Gerson, que se recupera de cirurgia no rim, e o atacante Gabigol, suspenso por tentativa de fraude no exame antidoping, embora tenha entrado com recurso.

Comandado pelo técnico Alberto Gamero, o Millonarios entrou em campo no final de semana diante do Fortaleza pelo Campeonato Colombiano e venceu por 2 a 1, apesar de escalar apenas dois titulares: o goleiro Álvaro Montero e o zagueiro Juan Pablo Vargas.

Os dois retornaram após jogos pelas seleções da Colômbia e da Costa Rica, respectivamente. No jogo do final de semana, o goleiro defendeu um pênalti e o zagueiro marcou um dos gols. Descansado, o Millonarios vai com o que tem de melhor para a estreia, disposto a tirar proveito do fator casa, com a altitude e o apoio de sua torcida.

FICHA TÉCNICA

MILLONARIOS X FLAMENGO

MILLONARIOS - Álvaro Montero; Delvin Alfonzo, Andrés Llinás, Juan Pablo Vargas e Jorge Arias; Larry Vásquez, Daniel Giraldo, Daniel Cataño e David Silva; Daniel Ruiz e Santiago Giordana. Técnico: Alberto Gamero.

FLAMENGO - Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, De la Cruz e Arrascaeta; Luiz Araújo, Pedro e Everton Cebolinha. Técnico: Tite.

ÁRBITRO - Dario Herrera (ARG).

HORÁRIO - 19 horas.

LOCAL - Estádio El Campín, em Bogotá, na Colômbia.