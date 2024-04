Rajon Rondo, campeão com os Lakers e Celtics, anuncia aposentadoria aos 38 anos

Sem jogar desde a temporada 2021/22, quando estava no Cleveland Cavaliers, Rajon Rondo, de 38 anos, anunciou a aposentadoria do basquete, segunda-feira, em entrevista a um podcast. O armador teve passagem marcante pelo Los Angeles Lakers e Boston Celtics.

"Absolutamente. Sim, terminei. Não posso. Prefiro passar mais tempo com meus filhos", disse Rondo, selecionado pelo Phoenix Suns no Draft da NBA de 2006. Ele foi campeão com os Celtics em sua segunda temporada na principais liga de basquete dos Estados Unidos. Ganhou pela segunda vez com os Lakers em 2021.

"Adorei cada minuto e aprecio a irmandade que pude compartilhar, criar laços e crescer ao longo dos anos. Aprendi muito e isso me tornou o homem que sou hoje. Eu falo para as pessoas o tempo todo, isso não era um sonho meu, era um objetivo. Consegui me fixar, me manter disciplinado, não festejava muito na faculdade, mas valeu a pena o sacrifício. Cheguei onde queria estar na vida", disse Rondo.

Com quatro participações no All-Star Game, Rondo conquistou quatro vezes o posto de melhor jogador de defesa. Além disso, o jogador está na lista dos 15 primeiros da NBA em assistências.