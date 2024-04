Lewis Hamilton revela que conversou com Serena Williams e Michael Jordan sobre aposentadoria

Lewis Hamilton tem 39 anos e chegou a dizer, em 2021, que tinha planos de se aposentar na Fórmula 1 antes de chegar aos 40, mas parece que as coisas mudaram. O piloto assinou contrato com a Ferrari em janeiro deste ano, e vai correr pela escuderia italiana em 2025 e 2026, quando terá 41 anos.

Em entrevista à revista GQ, o britânico revelou que conversou com personalidades do esporte antes de definir o futuro no automobilismo. Alguns deles são ninguém menos que a ex-tenista Serena Williams e o ex-jogador da NBA Michael Jordan.

"Conversei com tantos atletas incríveis, de Boris Becker a Serena Williams, até mesmo Michael Jordan, que estão aposentados e alguns que ainda estão competindo, e o medo que está por vir (após o esporte)", disse Hamilton. "Muitos deles disseram: 'Parei cedo demais'. Ou: 'Fiquei tempo demais'. 'Quando acabou, eu não tinha nada planejado'. 'Meu mundo desmoronou porque minha vida girava em torno desse esporte'", disse o piloto.

Falar com atletas e ex-atletas ajudou Hamilton a refletir sobre os passos seguintes na carreira e repensar a aposentadoria aos 40 anos. "Estou treinando mais do que nunca, mais preparado fisicamente do que nunca. Estou animado com o presente, sabendo que nada além disso é prometido."

O piloto também revelou que a conversa o ajudou a saber como se preparar para a aposentadoria, e uma das formas é encontrar outras coisas que goste de fazer. Ao ser perguntado na entrevista sobre o que poderia substituir as corridas em sua vida, ele respondeu: "Acho que será cinema e moda."

Lewis Hamilton é heptacampeão mundial e se despede da Mercedes no final da temporada 2024. Na carreira na Fórmula 1, soma 103 vitórias, 104 pole-positions e 197 pódios ao longo de 335 GPs disputados até o momento.