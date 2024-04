Confederação lança uniforme especial de basquete em referência aos 30 anos do mundial feminino

A Confederação Brasileira de Basquete (CBB) lançou, nesta terça-feira, uma camisa comemorativa em alusão ao uniforme usado na campanha do Campeonato Mundial de Basquete Feminino em 1994, na Austrália. Como parte da celebração dos 30 anos do título conquistado pela geração vitoriosa de Hortência, Paula, Janeth e cia., a camisa em estilo retrô homenageia o feito, o maior da história da modalidade, ao lado da prata olímpica em Atlanta-1996.

Feita em poliéster e com gola e mangas caneladas, em tecido diferenciado, a camisa comemorativa traz a logomarca da CBB da década de 1990, além de um selo com a logo oficial da entidade e a mensagem "Campeãs Mundiais 1994". A peça já está à venda no site da rede Centauro pelo valor de R$ 98,99 e deve ser encontrada em breve nas lojas físicas pelo País.

"Quem esquece sua história e seus ídolos do passado está fadado ao insucesso no futuro. Assim como fizemos em 2023, homenageando os bicampeões mundiais em 1963, nossas heroínas merecem essa e todas as outras homenagens", disse o presidente da CBB, Guy Peixoto Jr, em comunicado divulgado pela entidade.

O Brasil não chegou como favorito para a disputa, mas desbancou os principais adversários. A equipe terminou a campanha com seis vitórias e duas derrotas. No caminho, eliminou os Estados Unidos na semifinal por 110 a 107, resultado que deixou as norte-americanas de fora da decisão pela primeira vez em duas décadas, e bateu a China na final por 96 a 87, com 27 pontos de Hortência, 20 de Janeth e outros 17 de Paula.

Hortência foi a principal pontuadora do torneio com média de 27,6 pontos por jogo. Janeth ficou em terceiro lugar (23,3) e Paula em quinto (19.8) no mesmo quesito. O elenco, comandado por Miguel Ângelo da Luz, contava com Adriana, Alessandra, Cintia, Dalila, Helen, Hortência, Janeth, Leila, Paula, Roseli, Ruth e Simone.

A peça chega como uma das estrelas dos lançamentos do primeiro semestre da linha CBB, que também conta com outros itens, como jaqueta corta-vento, conjunto de moletom, camiseta feminina, camisa unissex e uma bola oficial, além de shorts e regatas para o dia a dia.

"Estamos muito felizes com o retorno da parceria com a Centauro e com a exposição da marca CBB nas maiores vitrines do país. Esse lançamento é uma homenagem incrível a essas mulheres que fizeram história. E muito mais virá nos próximos meses, inclusive a Jersey de jogo da Nike", acrescentou o gerente de comunicação da CBB, Thierry Gozzer.