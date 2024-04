Atletas do Corinthians lamentam 'desatenção' no final e empate 'amargo' diante do Racing

Os jogadores do Corinthians não esconderam o desânimo após o empate diante do Racing, nesta terça-feira, em Montevidéu, na estreia da equipe da Copa Sul-Americana. 'Vacilo', 'desatenção' e 'sabor amargo' foram alguns dos termos citados pelos atletas depois do 1 a 1.

"Fica o sabor amargo pelo empate. Merecíamos ganhar. Vamos analisar em grupo o que aconteceu. Temos a semana para corrigir os erros", disse o meia Garro, que somou a terceira assistência na temporada, ao dar o passe para o gol de Yuri Alberto.

O volante Raniele foi mais crítico. "O jogo foi bom, conseguimos dominar boa parte da partida, mas houve um vacilo e tomamos o gol."

Autor do gol corintiano, Yuri Alberto foi na mesma linha de Raniele. "Tivemos uma desatenção. Levamos o gol, mas sabíamos que todos os jogos serão difíceis na Sul-Americana. Esse ponto também é importante e a próxima partida pode ser decisiva."