Guarani anuncia meia Luan Dias como 'presente de aniversário' à torcida

O Guarani anunciou a contratação do meia Luan Dias, ex-Água Santa, como reforço para a Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador assinou contrato com o time bugrino até o final da temporada. O reforço acertou com o clube na terça-feira, quando o time de Campinas completou 113 anos de fundação.

Revelado pelo Água Santa, Luan Dias tem 26 anos e foi o destaque do clube neste início de temporada. Jogando com a camisa 10, fez 13 jogos, marcou três gols e distribuiu três assistências.

Além de defender as cores do Água Santa, o meia já disputou a Série B pelo Goiás e a Série A pelo Santos. Ele jogou também pela Ponte Preta. No time campineiro, entrou em campo em 19 oportunidades.

Luan Dias é o quinto reforço confirmado para a Série B. Antes dele, o Guarani havia confirmado o volante Kayque, o meia Bruno Oliveira e os atacantes Airton e Renyer.

O Guarani espera anunciar nos próximos dias a contratação de Caio Dantas, outro que disputou o Paulistão pelo Água Santa. O lateral Jeferson, do Juventude, também interessa e está muito perto de ser anunciado.

A prioridade do Guarani agora é reforçar o sistema defensivo. Três nomes estão na pauta da diretoria: Emerson Santos, ex-Palmeiras e atualmente na Inter de Limeira, Lucas Ribeiro, do Ceará, e Lucas Beleza, do Athletico-PR.

O Guarani estreia na Série B diante do Vila Nova, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia. A partida, até o momento, está marcada para o dia 20 de abril.