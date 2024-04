Três brasileiros concorrem ao Hall da Fama do vôlei; veja quem são

O Brasil poder ter novos representantes no Hall da Fama do vôlei. Três nomes concorrem em 2024. Parte do processo é feito por meio de votação popular, até 14 de abril, aberta e gratuita no site volleyhall.org.

As ex-jogadoras Adriana Samuel e Ana Paula Henkel estão na categoria "vôlei de praia". Cada uma tem uma candidatura única, diferente das brasileiras Shelda e Adriana Behar, que já estão no Hall da Fama, mas como uma dupla, por atuarem juntas. Adriana e Ana Paula concorrem com a norte-americana Elaine Youngs, bronze nos Jogos Mundiais de Marselha em 1999 e nos Jogos Olímpicos de Atenas-2004.

Na categoria "técnico", está indicado José Roberto Guimarães, ex-jogador e com passagens como treinador pela seleção masculina, pela qual conquistou o ouro nos Jogos Olímpicos de Barcelona-1992. No comando da seleção feminina, da qual é o técnico atualmente, ele também subiu ao lugar mais alto do pódio nos Jogos de Pequim-2008 e Londres-2012, além da prata em Tóquio, em 2021. Os adversários do treinador são o norueguês Kare Mol, o polonês Aleksander Skiba e o cubano Gilberto Herrera.

A brasileira Adriana Samuel foi campeã dos Jogos Mundiais de Haia em 1993. Ela também conquistou prata e bronze nas Olimpíadas de Atlanta-1996 e Sydney-2000, respectivamente. Atualmente, Adriana atua como gestora no Time Petrobras, que patrocina 45 atletas, entre os quais estão Isaquias Queiroz, Arthur Nory e Daniel Dias, por exemplo. Ela também coordena os projetos sociais Sem Barreiras e Escola de Vôlei Adriana Samuel, que integram crianças por meio do esporte no Rio, além do Gaming Parque, que oferece aulas gratuitas de livestream, jogos mobiles e cursos complementares.

Ana Paula Henkel foi tricampeã do Grand Prix de vôlei, participando do time que conquistou o ouro nas edições de 1994, 1996 e 1998. Ela também foi medalhista olímpica em Atlanta-1996, conquistando o bronze. Ana Paula também conquistou a prata na Copa do Mundo em 1995 e no Mundial de 1994. Atualmente, a ex-atleta é colunista na Revista Oeste e comentarista na rádio Jovem Pan.

COMO FUNCIONA A ELEIÇÃO PARA O HALL DA FAMA DO VÔLEI?

Na primeira etapa, torcedores podem votar em quantos candidatos quiserem. Os seis candidatos com mais votos receberão um a mais na contagem oficial, a partir da qual o Comitê de Seleção Internacional do Hall da Fama seleciona a turma de 2024.

Cada homenageado vivo é um membro votante do comitê. Para ser eleito, o candidato precisa ter uma maioria de 75% do total de votos recebidos. O anúncio dos resultados será feito em 20 de maio. A celebração ocorre em uma cerimônia no dia 19 de outubro em Holyoke, nos Estados Unidos.

O Brasil tem quase 20 representantes no Hall da Fama do vôlei. Shelda e Adriana Behar contam como uma dupla. Além delas, são homenageados Nalbert, Giovane, Giba, Bebeto de Freitas, Maurício, Loiola, Zé Marco, Ana Moser, Nuzman, Sandra Pires, Fofão, Bernard, Emanuel, Ricardo, Serginho, Jackie Silva e Renan.