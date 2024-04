Rubiales é liberado após ser preso em aeroporto após depor em investigação por corrupção

O ex-presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), Luis Rubiales, foi liberado após ter sido detido no Aeroporto Adolfo Suarez-Barajas nesta quarta-feira, em Madri, quando retornava da República Dominicana.

Principal suspeito de uma investigação que envolve lavagem de dinheiro, corrupção e organização criminosa, ele se comprometeu a comparecer diante da Justiça para prestar esclarecimentos. Além disso, as autoridades entenderam que não havia risco de fuga. Conduzido por agentes, Rubiales foi levado a um tribunal, onde prestou depoimento.

As autoridades de justiça da Espanha investigam a gestão do ex-dirigente desde junho de 2002. Rubiales nega as acusações e se dispôs a colaborar com a polícia para as apurações do caso. Um juiz de Majadahonda, Madri, comanda as ações para checar a idoneidade dos contratos dos últimos cinco anos de sua gestão.

Rubiales foi afastado da Real Federação Espanhola em 20 de agosto do ano passado por causa de mais uma polêmica. Após a seleção feminina de futebol ter conquistado a Copa do Mundo, o dirigente beijou a atleta Jenni Hermoso sem o seu consentimento na cerimônia de premiação.

Além de ser suspeito nos casos de corrupção, Rubiales também é acusado de beijo forçado. Sobre esse delito específico, o Ministério Público da ESpanha pediu prisão de dois anos e meio ao dirigente.