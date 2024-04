Morre o jornalista Alan Neto, ícone da crônica esportiva cearense, aos 83 anos

O jornalista Manoel Simplício de Barros Neto, conhecido como Alan Neto, morreu nesta quarta-feira, aos 83 anos, após consequências de um acidente doméstico. A informação foi divulgada pelo jornal 'O Povo', onde o jornalista trabalhava.

O comunicador estava internado desde o fim de janeiro em Fortaleza, no Ceará, para tratar de uma fratura no colo do fêmur, e precisou passar por cirurgia. Neto chegou a ter alta, mas voltou a ser hospitalizado pouco depois por causa de uma pneumonia.

Alan Neto era conhecido como 'Trem Bala', nome do programa que apresentava na TV Ceará e na rádio O Povo/CBN, e deixa a esposa, uma filha e uma neta. Além da atração, o jornalista também era colunista do jornal O Povo.

O jornalista se dedicou à profissão por quase 60 anos, e se destacou também com bordões como "olha o dedo do trem bala", "passe adiante" e "bombas de mil megatons". Além disso, Neto tem no currículo entrevistas com astros do esporte como o Rei Pelé.

Nas redes sociais, clubes cearenses lamentaram a morte do jornalista. "Os eternos bordões e a criatividade de Alan serão sempre lembrados", afirmou o Fortaleza. "Com uma comunicação disruptiva e vanguardista, pode se dizer que Alan Neto revolucionou a forma de fazer jornalismo esportivo em nosso estado", disse o Ceará.

O Ferroviário destacou a trajetória profissional do jornalista, que teve início na Rádio Iracema, de Fortaleza. Já o Floresta ressaltou a capacidade de Alan Neto unir humor e reverência ao falar sobre futebol.