Derrota no Brasileirão Sub-20

Atuais campeões do Campeonato Brasileiro Sub-20, os Garotos do Ninho iniciaram a luta pela defesa do título com derrota para o Goiás por 2 a 1, na Serrinha, na tarde de ontem. O gol do Mengão foi marcado pelo nigeriano Hassan Haruna, que está emprestado pelo XV de Piracicaba.

Esta foi a primeira derrota do time de Mário Jorge depois de oito meses e meio. A última havia sido por 2 a 1 para o Athletico-PR nas quartas de final do ano passado. De lá para cá, foram 11 vitórias, cinco empates e dois títulos: Brasileiro e Libertadores.

Na segunda rodada, o Mengão vai enfrentar o Cuiabá na próxima quinta-feira, às 15h, na Gávea.