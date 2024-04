Guardiola sai em defesa de Haaland e rebate Roy Keane: 'Melhor atacante do mundo'

O técnico Pep Guardiola saiu em defesa do centroavante Earling Haaland nesta quarta-feira, em Manchester, após o artilheiro norueguês ter sido duramente criticado pelo ex-jogador Roy Keane, que o comparou a um atleta de quarta divisão.

Em seu discurso, Guardiola usou um tom de ironia para rebater o ex-atleta e depois falou das qualidades de Haaland, um dos destaques do City nas últimas temporadas. "Não concordo em absolutamente nada. Seria ele (Keane) treinador de segunda ou terceira divisão? Fico surpreso quando comentários como esses vêm de ex-jogadores", afirmou Guardiola.

Na entrevista, o treinador espanhol disse gostar muito de comandar o atacante norueguês e o colocou na mais alta prateleira ao falar do nível de seu futebol. "Ele é o melhor atacante do mundo e nos ajudou a vencer o que ganhamos na última temporada. A razão pela qual não criamos muitas chances contra o Arsenal não foi culpa do Haaland", comentou.

De acordo com o jornal Marca, da Espanha, Guardiola foi duro ao se referir a ex-jogadores que trocam as chuteiras pelos microfones quando encerram a carreira. "As memórias desaparecem rapidamente. Eles já se sentiram magoados quando foram criticados por ex-jogadores também", declarou.

Guardiola garantiu ainda, que Haaland está bem respaldado quanto às críticas e falou que segue contanto com o jogador no Manchester City. "Ele é excepcional e vou continuar contando com ele", afirmou o treinador.