Pai de Patrick Mahomes é indiciado nos Estados Unidos por dirigir embriagado

Patrick Mahomes Sr, pai do quarterback do Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes, foi oficialmente acusado, nesta quarta-feira, de crime por supostamente dirigir embriagado no início deste ano.

O indiciamento de Mahomes, de 53 anos, foi feito pelos promotores do Texas. Caso seja condenado, ele poderá pegar uma pena de até dez anos de prisão, além de uma multa que pode chegar a US$ 10 mil (pouco mais de R$ 50 mil).

Ele foi preso em 3 de fevereiro e autuado na cidade de Smith County, de acordo com os autos do tribunal. Mahomes Sr. já enfrentou duas acusações anteriores de DWI (dirigir sob influência de algo ilegal, como bebida ou droga).

De acordo com a revista americana "People", o ex-jogador de beisebol da MLB foi indiciado pela acusação de crime listado como "dirigir embriagado", por mais de três vezes.

A prisão, em 3 de fevereiro, ocorreu apenas uma semana antes de Patrick e o Kansas City Chiefs vencerem o seu segundo Super Bowl consecutivo. À época Patrick evitou dar detalhes sobre a prisão do pai. "Eu realmente não quero entrar muito nisso, mas ele está indo bem em qualquer que seja a situação."