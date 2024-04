Atlético-MG visita Caracas na primeira rodada da Libertadores em meio à final do Mineiro

O Atlético-MG tem mais um desafio neste início de trabalho de Gabriel Milito. Nesta quinta-feira, o time estreia na Copa Libertadores contra o Caracas, às 19 horas, no Estádio Olímpico de la UCV, na Venezuela.

Além dos brasileiros e venezuelanos, o Grupo G é formado por argentinos e uruguaios. Também na quinta-feira, Rosário Central e Peñarol se enfrentam no Estádio Gigante Arroyito, em Rosário, na Argentina.

O Atlético-MG tem as atenções divididas com a final do Campeonato Mineiro, contra o Cruzeiro. Depois do empate por 2 a 2 na Arena MRV, os times decidem o título neste domingo, no Mineirão, em Belo Horizonte.

Por isso, existe a possibilidade do técnico Gabriel Milito preservar alguns jogadores considerados titulares. Desfalques certos são o lateral-esquerdo Rubens e o atacante Brahian Palacios.

Essa será a segunda partida sob o comando de Gabriel Milito, que não vai poder estar no banco de reservas. O treinador argentino foi expulso na eliminação para o Fluminense na Libertadores do ano passado, quando estava no Argentinos Júnior, e será substituído para o auxiliar Leandro Ávila.

O Caracas atravessa um momento turbulento. Sem vencer há oito partidas, o time é o 11º colocado do Campeonato Venezuelano, com 10 pontos em 10 rodadas. Está na frente apenas de Rayo Zuliano, Zamora e Estudiantes Mérida.

A sequência ruim fez o Caracas trocar a comissão técnica. Depois de demitir Leonardo González, a diretoria acertou, no início da semana, com Henry Meléndez, que teve pouco tempo para preparar o time antes da estreia na Libertadores.

FICHA TÉCNICA

CARACAS-VEN X ATLÉTICO-MG

CARACAS - Wuilker Fariñez; Luis Casiani, Francisco La Mantia, Renné Rivas e Bianneider Tamayo; Anderson Contreras, Ender Echenique e Vicente Rodríguez; Bryant Ortega, Enmauel Moreno e Manuel Sulbaran. Técnico: Henry Meléndez.

ATLÉTICO-MG - Everson; Jemerson (Rabello), Bruno Fuchs e Mauricio Lemos; Saravia, Battaglia, Zaracho, Igor Gomes (Scarpa) e Guilherme Arana; Paulinho e Hulk. Técnico: Leandro Ávila (auxiliar).

ÁRBITRO - Jhon Alexander Ospina Londoño (COL).

HORÁRIO - 19 horas (de Brasília).

LOCAL - Estádio Olimpico de la UCV, em Caracas, na Venezuela.