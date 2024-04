Cruzeiro enfrenta a Universidad de Quito na altitude em retorno à Sul-Americana

O Cruzeiro é mais um time brasileiro a estrear na Copa Sul-Americana. Nesta quinta-feira, às 21h, visita a Universidad de Quito, no estádio Olímpico Atahualpa, em Quito, capital equatoriana localizada a 2.850 metros acima do nível do mar.

A partida marca o retorno do Cruzeiro à Sul-Americana após sete anos. A última vez foi em 2017, quando caiu ainda na primeira fase para o Nacional, do Paraguai. Suas melhores participações foram em 2004 e 2005, quando parou nas oitavas.

Cruzeiro e Universidad de Quito estão no Grupo B, junto com Alianza Petrolera, da Colômbia, e Unión La Calera, do Chile. Após seis rodadas, apenas o primeiro colocado avança às oitavas de final. O segundo colocado precisa fazer uma repescagem com algum terceiro colocado da fase de grupos da Libertadores.

O time mineiro vem de um empate na final do Campeonato Mineiro, mas com gosto de vitória. Após o Atlético fazer 2 a 0, buscou a igualdade nos acréscimos e agora joga por um novo empate para ser campeão estadual, pois tem melhor campanha. O Cruzeiro já levou o título 38 temporadas, mas não é campeão desde 2019 e tenta impedir o pentacampeonato do rival Atlético, que levantou o título 48 vezes.

A disputa estadual, aliás, pode fazer o técnico Nicolás Larcamón poupar titulares. Os atacantes Arthur Gomes e Juan Dinenno sequer viajaram e podem ser substituídos por Barreal e Rafael Papagaio. O lateral-esquerdo Kaiki foi relacionado após se recuperar de lesão. O meia Vitinho, fora do clássico por opção, é outra novidade.

A Universidad de Quito entrou em campo no último domingo e goleou o Orense por 5 a 1, chegando a dez pontos na quarta posição. O técnico Jorge Célico não poupou titulares e manterá a base do time.