Após atrasos por chuva, Bia Haddad estreia com boa vitória em Charleston

Após horas de atraso e seguidas mudanças de quadra, por causa da chuva, Beatriz Haddad Maia estreou com vitória no Torneio de Charleston, nos Estados Unidos. A tenista número 1 do Brasil superou a local Caroline Dolehide por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/5, em 1h40min de confronto.

A vitória assegurou a 13ª do ranking nas oitavas de final do torneio de nível WTA 500. A próxima adversária de Bia será a russa Veronika Kudermetova, 19ª do mundo, ainda nesta quinta-feira. Quinta cabeça de chave, a brasileira poderá cruzar com a grega Maria Sakkari, terceira pré-classificada, se confirmar o favoritismo nas oitavas.

Na madrugada desta quinta, Bia dominou o primeiro set sem sobressaltos. Obteve duas quebras de saque e não teve seu serviço ameaçado em nenhum momento. A situação foi totalmente diferente na segunda parcial. A brasileira passou a ter dificuldades em seu serviço e sofreu três quebras.

Dolehide, 47º do mundo, abriu 5/2 no placar e parecia levar o jogo para o terceiro e decisivo set. Bia, contudo, freou o ímpeto da rival. Com uma forte reação, com direito a dois "lobs" (golpes que encobrem a adversária na quadra), ela devolveu todas as quebras, abriu vantagem e fechar o duelo em seu primeiro match point.

A partida estava marcada inicialmente para ter início às 15 horas, pelo horário de Brasília. Mas a chuva atrapalhou a programação do torneio, que é disputado sobre o saibro. "Não é fácil esperar tanto. Às vezes você se prepara para jogar às 11h da manhã e só termina o jogo depois da meia-noite. Tive que me manter acordada e com energia. Mas isso faz parte de nossa vida, temos que nos adaptar a cada semana", comentou Bia, na entrevista concedida ainda em quadra, ao fim da partida.