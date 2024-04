Paraquedista brasileiro morre em colisão no ar durante salto nos Estados Unidos

O paraquedista brasileiro Giulianno Scotti morreu na última segunda-feira, aos 42 anos na Flórida, nos Estados Unidos. De acordo com comunicado da polícia de DeLand, onde ocorreu o acidente, o brasileiro colidiu no ar com outro paraquedista e caiu em uma rua da cidade.

Segundo a nota das autoridades norte-americanas, Scotti foi socorrido após a queda, mas não resistiu e morreu no local. O outro paraquedista envolvido no acidente, que não teve o nome revelado, sofreu ferimentos leves.

Os dois esportistas colidiram por volta de 14h20 no horário local, e a causa do acidente ainda está em investigação. "O corpo da vítima foi entregue ao Gabinete Médico Legista do Condado de Volusia, que realizará uma autópsia para determinar a causa da morte", escreveu a polícia, em nota.

Giulianno Scotti é natural de Manaus, no Amazonas, e morava nos Estados Unidos. Nas redes sociais, ele destacava ser base jumper, modalidade de saltos de penhascos, prédios e pontes, piloto de paramotor e faixa preta em jiu-jítsu.