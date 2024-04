Ponte Preta assina em definitivo com volante Luiz Felipe para a Série B

Enquanto está ativa no mercado em busca de reforços para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, a diretoria da Ponte Preta também está trabalhando nos bastidores para manter alguns jogadores importantes do elenco atual. E foi o que aconteceu com o volante polivalente Luiz Felipe, que também atua como lateral-direito.

Na quarta-feira, o Boletim Informativo Diário (BID) da CBF trouxe a rescisão contratual do empréstimo da Ponte Preta do volante junto ao Sporting Fonte Nova, de Belém, clube ao qual estava ligado. O vínculo tinha validade até 11 de abril.

Apesar disso, o futuro de Luiz Felipe seguirá sendo no estádio Moisés Lucarelli. Isso porque, agora livre no mercado, irá assinar em definitivo com a Ponte Preta nos próximos dias. O tempo do novo contrato ainda não foi confirmado.

Aos 26 anos, Luiz Felipe está na Ponte Preta desde 2022. Ao todo, já fez 59 jogos com a camisa da equipe de Campinas e marcou um gol, além de ter dado cinco assistências. Revelado na Matonense, ele tem passagens por Tapajós-PA, Friburguense-RJ, São Carlos e Boavista-RJ.

A Série B está prevista para iniciar em 19 de abril, mas a tabela ainda será detalhada. A Ponte Preta estreia em casa, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), diante do Coritiba.