Milton Leite deixará a Globo após a Olimpíada de Paris

Milton Leite vai deixar o Grupo Globo após os Jogos Olímpicos de Paris-2024, que serão disputados entre o fim de julho e o início de agosto. A notícia foi confirmada pela emissora ao Estadão. Aos 65 anos, ele quer se dedicar mais à família e voltou a morar em Jundiaí, no interior de São Paulo.

"Presença marcante nos grandes momentos do esporte brasileiro, com 34 anos dedicados ao jornalismo esportivo, o narrador Milton Leite procurou a Globo para falar de seu desejo em diminuir seus compromissos profissionais e se dedicar mais à família. O comunicador encerra seu ciclo de 19 anos na empresa após participar dos Jogos Olímpicos de Paris", afirmou a emissora, em nota.

Os rumores de saída de Milton Leite da Globo cresceram desde 2023 e foram reforçados após a contratação de Paulo Andrade, ex-ESPN. Sediado em São Paulo, Milton se dedicou à cobertura das mais diversas modalidades na emissora carioca, onde está há 19 anos.

"Desde o ano passado eu venho conversando com a minha esposa de que talvez fosse o momento de diminuir um pouco o ritmo. O primeiro movimento que fizemos foi de voltar a morar em Jundiaí, depois de 30 anos em São Paulo, para ficar mais perto da nossa família. Procurei a direção do Esporte da Globo no início do ano e disse que queria construir esta saída de forma conjunta, pela linda relação que criamos nestes quase 20 anos juntos", disse Milton.

O narrador indicou os motivos que o fizeram escolher pela despedida após a Olimpíada e ressaltou que sua saída da Globo é preparada com estima e consideração. "Nessa conversa, decidimos que o momento ideal seria nos Jogos Olímpicos, um evento multimodalidade, que eu adoro fazer, e que daria também esse tempo para a empresa se preparar. Este processo está sendo conduzido de uma forma especial, feito com muito carinho, respeito e delicadeza comigo", afirmou o locutor.

Milton Leite começou sua carreira como narrador ainda na extinta TV Jovem Pan, na década de 1990. Em 1995, migrou para a ESPN, onde cobriu as Olimpíadas de Sydney-2000 e Atenas-2004 e a Copa do Mundo de 1998, na França. Por lá, também apresentou o programa Linha de Passe.

Em 2005, ele foi contratado pelo SporTV, canal pelo qual narrou as Copas de 2006, 2010, 2014, 2018 e 2022, revezando as principais partidas e finais com Luiz Carlos Júnior. O locutor também narrou grandes conquistas brasileiras nas Olimpíadas de 2008, 2012, 2016 e 2021, como o ouro de Cesar Cielo na natação em Pequim-2008.

Na TV aberta, Milton teve escassas oportunidades. Fez alguns jogos das Séries A e B do Campeonato Brasileiro e Liga dos Campeões, entre 2010 e 2013. Depois, foi perdendo espaço e ficou mais restrito ao canal fechado da emissora. Milton é amplamente conhecido pelos seus bordões: "Que beleza", "Meu Deus", "Que fase", "Agora eu se consagro", usados especialmente em lances mal executados por jogadores nas partidas de futebol.