Coringa vai voltar mais cedo

Recuperado de uma operação renal e com boas possibilidades de voltar a jogar antes do esperado, Gerson pode ser mais uma opção criativa ao meio-campo do Flamengo. O jogador de 26 anos foi reintegrado ao elenco e está quase pronto para voltar aos gramados, mas só depois da final do Carioca, amanhã, contra o Nova Iguaçu.

A previsão inicial era de que Gerson retornasse aos gramados apenas em meados de maio, mas a recuperação do jogador surpreendeu. Com infecção renal, o meio-campista passou por cirurgia de mais de três horas, chegou a colocar um cateter e só foi liberado para treinar no final de março, mas já está bem fisicamente. Sua dedicação rendeu elogios de Fernando Bassan, médico do Flamengo.

"Se dependesse do atleta, ele já estaria jogando. tem muita vontade, é super dedicado. Precisamos enaltecer, é uma pessoa diferente. Uma ótima pessoa no trato e um ótimo paciente. Entende e obedece muito as nossas recomendações, o que faz com que a gente tenha o resultado que está tendo agora", disse Fernando à Fla TV.