Fogão confirma chegada de Artur Jorge

Após um mês e meio sem treinador, o Botafogo anunciou, na tarde de ontem, a contratação do técnico português Artur Jorge, de 52 anos, que estava no Braga, de Portugal. O profissional escolhido a dedo por John Textor assinou com a SAF alvinegra até o fim de 2025 e iniciou os trabalhos no CT Espaço Lonier.

Artur Jorge desembarcou no Rio na última quarta e foi ao Estádio Nilton Santos acompanhar a primeira partida do Botafogo pela fase de grupos da Conmebol Libertadores. O Glorioso perdeu por 3 a 1 para o Junior Barranquilla, na Colômbia, sob o comando do então interino Fabio Matias.

O novo técnico do Fogão tinha contrato com o Braga até junho de 2025, mas o projeto esportivo de John Textor o agradou logo no primeiro contato. Para quebrar o vínculo com os portugueses, o Botafogo pagou desembolsou 2 milhões de euros (cerca de R$ 11 milhões).

Artur chega acompanhado de Franclim Carvalho (Auxiliar Técnico), João Cardoso (Auxiliar Técnico), Andre Cunha (Analista de Desempenho) e Tiago Lopes (Preparador Físico). A nova comissão técnico vai estrear à beira do gramado no próximo compromisso pela Libertadores, já com uma pedreira pela frente: a LDU, na altitude de Quito, no Equador, na próxima quinta-feira, às 19h.

Nascido em Braga, Artur Jorge atuou como zagueiro entre 1984 e 2005. Depois iniciou a carreira como treinador, desde as categorias de base aos profissionais do Braga. Na temporada passada, ajudou o clube a conquistar uma vaga na Liga dos Campeões com uma boa campanha no Campeonato Português. Em janeiro de 2024, faturou o título da Taça da Liga de Portugal.

Apesar dos bons números, o treinador já sabia que não iria permanecer no Braga após o final da temporada europeia, em maio, e por isso gostou de imediato da proposta do Botafogo. O clube português também não fez jogo duro para liberá-lo e abriu mão de receber o valor completo da multa rescisória de 10 milhões de euros (R$ 54,9 milhões).