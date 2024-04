Torcedor mirim encontra Abel Ferreira e avisa: 'Sou o próximo jogador do Palmeiras'

O técnico Abel Ferreira publicou em sua página no Instagram um encontro que teve com um pequeno torcedor do Palmeiras no centro de treinamento do clube. No vídeo, a criança surge empolgada na Academia de Futebol para conhecer o treinador, e faz até contagem regressiva para falar com ele. "O futuro está garantido", escreveu Abel na postagem.

O torcedor mirim, ao ver o técnico, questiona: "Você é o Abel?". "Sou", responde o comandante do Palmeiras. Ao ouvir a resposta, a criança fica deslumbrada. Abel, em seguida, autografa a camisa do menino, que afirma: "Sou o próximo jogador (do Palmeiras). Você vai me treinar?". "Vou, mas você tem que comer muito, que é para você crescer", responde o treinador.

Na web, torcedores repercutiram o 'momento fofura' do encontro entre Abel e o menino, e teve até pedido de "contrato vitalício" para o técnico do Palmeiras, que completará quatro anos no futebol brasileiro em outubro deste ano. Seu contrato foi renovado até o fim de 2025 e o português manifestou o desejo de cumpri-lo até o fim em declaração recente.

"É um clube que me valoriza, que me reconhece, onde você se sente parte do processo. Estou bem onde estou, estou onde quero estar", disse o treinador, recentemente. No domingo, ele tem a chance de conquistar seu décimo título pelo Palmeiras e se tornar o treinador mais vitorioso da história do clube, igualando-se a Oswaldo Brandão.