Respaldo total de Textor e projeto de longo prazo

John Textor apostou em Artur Jorge como um grande técnico da nova geração para tocar a SAF a longo prazo, ainda que com ideias de jogo bem distintas de Luís Castro, primeiro comandante do projeto, atualmente no Al-Nassr, da Arábia Saudita.

Depois das passagens dos contratados Bruno Lage e Tiago Nunes, que deram errado, além dos interinos Cláudio Caçapa, Lucio Flavio e Fabio Matias (último trabalho), o empresário estadunidense, dono da Eagle Football, vê um cenário de 'começar do zero' no que se refere ao campo e bola do Botafogo. O respaldo será máximo em cima de Artur Jorge, assim como foi com Castro nos momentos de pressão no meio de 2022 e início de 2023.