Marquinhos iguala recorde de atuações no Paris Saint-Germain

O zagueiro Marquinhos alcançou uma marca histórica neste sábado no Paris Saint-Germain. O brasileiro igualou o recorde de jogos do defensor Jean-Marc Pilorget, que disputou 435 partidas pela equipe francesa entre 1975 e 1989. Marquinhos atingiu a marca ao entrar em campo no segundo tempo do empate do PSG com o lanterna Clermont, por 1 a 1, no Parque dos Príncipes.

Marquinhos vestiu a camisa do PSG pela 435ª vez e entrou em campo junto a Kang In-Lee e Kyllian Mbappé, também reservas no início da partida. O técnico Luis Enrique decidiu dar descanso a grande parte dos titulares da equipe e colocou Marquinhos aos 22 minutos do segundo tempo, entrando no lugar de Martin Skriniar.

Os titulares foram poupados no primeiro tempo porque o time parisiense fará o jogo de ida com o Barcelona, na quarta-feira, pelas quartas de final da Liga dos Campeões.

Capitão do PSG, Marquinhos chegou ao clube francês em julho de 2013, com apenas 19 anos. Ele galgou degraus na hierarquia do clube e converteu-se em um dos mais respeitados no vestiário e querido pela torcida. O brasileiro deve ir longe nos números e ampliará o recorde, já que renovou seu contrato em maio de 2023. Seu compromisso atual com o clube vai até 2028.

À sombra de seu compatriota Thiago Silva em seus primeiros anos, Marquinhos herdou o bracelete de capitão quando o jogador partiu para o Chelsea.

Marquinhos tem no currículo, pelo PSG, oito títulos do Campeonato Francês, seis da Copa da Liga Francesa, seis da Copa da França, sete da Supercopa da França, além de um vice-campeonato da Liga dos Campeões.